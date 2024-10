Prove invalsi a Bologna e in Emilia Romagna, i risultati in italiano e matematica (Di martedì 15 ottobre 2024) I dati provinciali riportati dal Sole 24 Ore sul livello di apprendimento degli studenti di terza media e quinta superiore. Spiccano Bologna, Forlì Cesena e Ravenna, a Ferrara la situazione più preoccupante Ilrestodelcarlino.it - Prove invalsi a Bologna e in Emilia Romagna, i risultati in italiano e matematica Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I dati provinciali riportati dal Sole 24 Ore sul livello di apprendimento degli studenti di terza media e quinta superiore. Spiccano, Forlì Cesena e Ravenna, a Ferrara la situazione più preoccupante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Bologna prove di intesa. De Pascale chiama Conte - Tavoli come questi devono diventare la regola". Ieri le prove generali di intesa, come se nulla fosse successo (pochi giorni fa l’annuncio di Conte: "Niente campo largo, mai il nostro simbolo accanto a quello di Renzi"), hanno preso vita all’Opificio Golinelli, dove agli otto tavoli tematici di discussione della ‘Fabbrica del programma’ del candidato del centrosinistra c’erano siano le truppe ... (Ilrestodelcarlino.it)

"Il processo non si basa sulle prove" : Strage di Bologna - la rivelazione di Tiziana Maiolo - Ma questo modo di fare produce solo veleno. Non c'è più la trasversalità. Dettero dei fascisti anche a noi del “Manifesto” si figuri. . I radicali si occupano principalmente della condizione dei detenuti. Ma la voglia di battersi per la verità secondo me non c'è più». . Ora la corrente della Magistratura democratica che era fortemente garantista mi pare tutta schieratissima dall'altra parte. (Liberoquotidiano.it)

L’anniversario diverso della strage di Bologna : “Sappiamo la verità e abbiamo le prove”. Dopo 44 anni uno “squarcio di luce” sulla bomba alla stazione - La strategia della tensione – Il verdetto su Bellini, che durante il processo d’appello ha fatto dichiarazioni spontanee parlando della presenza del Mossad, per Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei parenti, spiegava “come l’attentato sia stato voluto, finanziato dai vertici della loggia massonica P2, sia stato coperto, aiutato, organizzato dai vertici dei servizi segreti italiani ... (Ilfattoquotidiano.it)