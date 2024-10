Principessa Lavinia Boncompagni Ludovisi: il beauty look da sposa (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il suo «sì» al principe Raimondo Alliata di Villafranca, la figlia del principe Francesco Maria Boncompagni Ludovisi e della marchesa Violante Guerrieri Gonzaga, ha optato per un beauty look che strizza l'occhio alla tradizione e al romanticismo Vanityfair.it - Principessa Lavinia Boncompagni Ludovisi: il beauty look da sposa Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il suo «sì» al principe Raimondo Alliata di Villafranca, la figlia del principe Francesco Mariae della marchesa Violante Guerrieri Gonzaga, ha optato per unche strizza l'occhio alla tradizione e al romanticismo

La principessa Lavinia Boncompagni Ludovisi ha sposato Raimondo Alliata di Villafranca : il racconto delle nozze royal nel cuore di Roma - La fiaba diventa realtà: tutto il racconto. L'aristocrazia romana si è riunita nella chiesa di San Salvatore in Lauro e poi nell'antica dimora storica, Palazzo Taverna, nel cuore della capitale, per festeggiare il matrimonio della principessa Lavinia Ludovisi Boncompagni con il principe Raimondo Alliata di Villafranca. (Vanityfair.it)

Principessa Lavinia Boncompagni Ludovisi : il beauty look da sposa - Per il suo «sì» al principe Raimondo Alliata di Villafranca, la figlia del principe Francesco Maria Boncompagni Ludovisi e della marchesa Violante Guerrieri Gonzaga, ha optato per un beauty look che strizza l'occhio alla tradizione e al romanticismo. (Vanityfair.it)

L'abito da sposa della principessa Lavinia Boncompagni Ludovisi : un omaggio alla Sicilia (arricchito dalla tiara di famiglia) - La figlia del principe Francesco Maria Boncompagni Ludovisi e della marchesa Violante Guerrieri Gonzaga è convolata a nozze con il principe Raimondo Alliata di Villafranca. Per il grande giorno la sposa ha optato per una candida e romantica creazione coronata da un prezioso gioiello di famiglia. (Vanityfair.it)