Iltempo.it - Primi migranti in Albania: Meloni sfida le Ong, Schlein rosica e protesta

(Di martedì 15 ottobre 2024) Isalpati dalle coste africane della Tripolitania, e inizialmente diretti in Italia, stanno andando nei due centri aperti dal governo italiano in. Si trovano a bordo della nave della Marina Militare Libra. L'attracco nel porto di Shengjin è previsto al massimo per domani mattina. Questi profughi, sedici in tutto, provenienti dall'Egitto e dal Bangladesh, sono stati soccorsi l'altro ieri in acque internazionali nella zona Sar (Search and rescue) di competenza del nostro Paese. Le opposizioni, che in questi mesi hanno sempre criticato la costruzione di questi due centri per il rimpatrio, dove iverranno trattenuti il tempo necessario per esaminare le loro richieste di asilo, gridano allo scandalo. Eppure, la legge resta quella italiana. Nel caso in cui vengano accolte le loro richieste saranno trasferiti nella Penisola.