Presidenziali Usa Harris-Trump | è scontro sull' esercito nell' election day

E' scontro aperto tra i due ticket Presidenziali sull'uso della forza militare suggerito da Donald Trump contro eventuali disordini nell'election day del 5 novembre , dopo che Joe Biden ha confidato di «non essere affatto sicuro» che ci sarà un pacifico trasferimento di potere. La proposta, lanciata in un'intervista a Fox News, ha fatto discutere non solo per l'idea di impiegare l'esercito

