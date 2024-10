Prende l’auto del padre e si schianta a 17 anni: è gravissimo (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha perso il controllo della vettura che stava conducendo nonostante fosse ancora minorenne, invadendo la corsia opposta in un tratto con doppio senso di circolazione per lavori in corso e scontrandosi contro un altro veicolo, ora è in ospedale in gravi condizioni. L’incidente ha coinvolto un ragazzo di 17 anni a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Il ragazzo era alla guida di un SUV Toyota quando, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato con una Ford su cui viaggiavano tre persone, a causa delle quali hanno riportato ferite lievi. Thesocialpost.it - Prende l’auto del padre e si schianta a 17 anni: è gravissimo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha perso il controllo della vettura che stava conducendo nonostante fosse ancora minorenne, invadendo la corsia opposta in un tratto con doppio senso di circolazione per lavori in corso e scontrandosi contro un altro veicolo, ora è in ospedale in gravi condizioni. L’incidente ha coinvolto un ragazzo di 17a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Il ragazzo era alla guida di un SUV Toyota quando, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato con una Ford su cui viaggiavano tre persone, a causa delle quali hanno riportato ferite lievi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pergusa - l’auto sbanda e prende fuoco : morto studente di 24 anni - salve altre 2 persone - La vittima si chiamava Ugo Vinci, uno studente di Medicina di 24 anni che non è riuscito a liberarsi, morendo carbonizzato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i medici del 118. Con lui c’erano altre due persone, che sono state salvate. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Dayitalianews.com)

L’auto elettrica che prende fuoco improvvisamente - Non credo di poter aggiungere altro. it è bello pesante con quel “ha seminato il terrore”. it leggiamo: Incendio shock in villa: l’auto elettrica prende fuoco improvvisamente Con un titolo del genere ci saremmo aspettati un articolo che appunto ci raccontasse che l’auto aveva preso fuoco in quanto elettrica, ma in realtà in tutto l’articolo non si parla di alcuna reale responsabilità ... (Butac.it)

Borse - apertura cauta dopo i cali dell’automotive di ieri : a Milano si riprende Stellantis - Il Ftse Mib di Milano, inizialmente positivo nei primi scambi, inverte la rotta e segna una flessione dello 0,1%. Tuttavia, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha indicato che i futuri tagli dei tassi saranno più moderati, deludendo le aspettative del mercato che sperava in un taglio più consistente di mezzo punto. (Quifinanza.it)