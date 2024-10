Pogba: «Sono davvero felice, mi è stato restituito qualcosa che mi era stato tolto» (L’Equipe) (Di martedì 15 ottobre 2024) Paul Pogba scalpita per poter tornare in campo dopo che il Tas ha ridotto la sua squalifica per doping (era risultato positivo al Dhea, il cosiddetto “ormone della giovinezza”) a soli 18 mesi. Il collegio del TAS ha basato la sua decisione sulle prove e sulle argomentazioni legali addotte secondo cui l’assunzione da parte del Sig. Pogba di DHEA, la sostanza a cui è risultato positivo, non era intenzionale ed era il risultato di un’errata assunzione di DHEA, avendo preso un integratore prescrittogli da un medico in Florida, dopo che al signor Pogba erano state date rassicurazioni sul fatto che il medico, che aveva affermato di curare diversi atleti statunitensi e internazionali di alto livello, era ben informato e sarebbe stato consapevole degli obblighi antidoping di Pogba ai sensi del Codice mondiale antidoping. Ilnapolista.it - Pogba: «Sono davvero felice, mi è stato restituito qualcosa che mi era stato tolto» (L’Equipe) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Paulscalpita per poter tornare in campo dopo che il Tas ha ridotto la sua squalifica per doping (era risultato positivo al Dhea, il cosiddetto “ormone della giovinezza”) a soli 18 mesi. Il collegio del TAS ha basato la sua decisione sulle prove e sulle argomentazioni legali addotte secondo cui l’assunzione da parte del Sig.di DHEA, la sostanza a cui è risultato positivo, non era intenzionale ed era il risultato di un’errata assunzione di DHEA, avendo preso un integratore prescrittogli da un medico in Florida, dopo che al signorerano state date rassicurazioni sul fatto che il medico, che aveva affermato di curare diversi atleti statunitensi e internazionali di alto livello, era ben informato e sarebbeconsapevole degli obblighi antidoping diai sensi del Codice mondiale antidoping.

