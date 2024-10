Pazzesco Berrettini, nessuno se lo aspettava: ora non ci sono più dubbi (Di martedì 15 ottobre 2024) Incredibile Berrettini, nessuno se lo aspettava in questa stagione: adesso non c’è più alcun dubbio per i tifosi E’ un Matteo Berrettini in ripresa quello di questo finale di stagione. Per il tennista romano, falcidiato dagli infortuni, il 2024 è stato un anno di alti e bassi, con qualche soddisfazione ma anche dei bocconi amari da ingoiare. L’azzurro è ora impegnato a Stoccolma e all’esordio ha avuto la meglio sul connazionale Luciano Darderi. Matteo Berrettini e il record da difendere (LaPresse) – Calciomercato.itDue set vinti per 6-3, 6-3 ai sedicesimi di finale, con gli ottavi conquistati ed in programma domani contro lo svizzero Stricker. Il classe ’96 vorrà fare senz’altro bella figura, anche per dimostrare di aver recuperato una buona forma fisica. Dopo la vittoria di ieri ha infatti dichiarato: “Penso di aver giocato una partita solida. Calciomercato.it - Pazzesco Berrettini, nessuno se lo aspettava: ora non ci sono più dubbi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Incredibilese loin questa stagione: adesso non c’è più alcuno per i tifosi E’ un Matteoin ripresa quello di questo finale di stagione. Per il tennista romano, falcidiato dagli infortuni, il 2024 è stato un anno di alti e bassi, con qualche soddisfazione ma anche dei bocconi amari da ingoiare. L’azzurro è ora impegnato a Stoccolma e all’esordio ha avuto la meglio sul connazionale Luciano Darderi. Matteoe il record da difendere (LaPresse) – Calciomercato.itDue set vinti per 6-3, 6-3 ai sedicesimi di finale, con gli ottavi conquistati ed in programma domani contro lo svizzero Stricker. Il classe ’96 vorrà fare senz’altro bella figura, anche per dimostrare di aver recuperato una buona forma fisica. Dopo la vittoria di ieri ha infatti dichiarato: “Penso di aver giocato una partita solida.

