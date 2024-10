Inter-news.it - Padovan: «Italia, principi di gioco dell’Inter. Dimarco di livello assoluto!»

(Di martedì 15 ottobre 2024)analizza le due partite vinte dall’durante questa pausa Nazionali e le sfide in Nations League, e si sofferma a parlare in particolaree dei giocatori nerazzurri impegnati con Luciano Spalletti. PRESTAZIONI IN AZZURRO – Giancarloha parlato così delle due sfide dell’facendo riferimento ai nerazzurri: «Di queste partite dell’chi ne beneficia è l’Inter perché la prestazione didi, anche meglio di chi ha fatto i gol. Nella partita c’è stato anche qualche errore degli interisti, mi riferisco a Bastoni come nel caso del passaggio a Pellegrini. Però la fortuna di questa squadra è che non c’è un blocco. Sì, c’è una prevalenza di giocatori di interisti, ma un blocco non c’è».