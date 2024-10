Onu:preoccupati per rischi pacekeeper (Di martedì 15 ottobre 2024) 0.09 Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso "forti preoccupazioni" per gli incidenti di cui sono rimasti coinvolti i pacekeeper caschi blu di Unifil nel Libano Meridionale. "Sullo sfondo delle ostilitaà lungo la Linea Blu, i membridel Consiglio di Sicurezza esprimono forti preoccupazioni dopo che postazioni Unifil sono finite sotto tiro negli ultimi giorni", ha detto la presidente di turno del Consiglio, la Rappresentante permanente della Svizzera, Pascale Baeriswyl. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 0.09 Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso "forti preoccupazioni" per gli incidenti di cui sono rimasti coinvolti icaschi blu di Unifil nel Libano Meridionale. "Sullo sfondo delle ostilitaà lungo la Linea Blu, i membridel Consiglio di Sicurezza esprimono forti preoccupazioni dopo che postazioni Unifil sono finite sotto tiro negli ultimi giorni", ha detto la presidente di turno del Consiglio, la Rappresentante permanente della Svizzera, Pascale Baeriswyl.

