Omicidio Serena Mollicone, la famiglia Mottola: “Con noi clima di caccia alle streghe” (Di martedì 15 ottobre 2024) "clima di caccia alle streghe nei nostri confronti", è quanto denuncia la famiglia Mottola con il professor Carmelo Lavorino, portavoce e coordinatore del pool di difesa dei tre. Fanpage.it - Omicidio Serena Mollicone, la famiglia Mottola: “Con noi clima di caccia alle streghe” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "distreghe nei nostri confronti", è quanto denuncia lacon il professor Carmelo Lavorino, portavoce e coordinatore del pool di difesa dei tre.

Serena Mollicone uccisa ad Arce - ecco perché i giudici hanno assolto la famiglia Mottola - "Nessuna prova che i Mottola abbiano ucciso Serena Mollicone", questa è il motivo della loro assoluzione secondo i giudici della corte d'Assise d'Appello di Roma.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Caso Serena Mollicone - giudici Appello : accuse contro famiglia Mottola ‘inconsistenti’ - Era inconsistente l’impianto accusatorio contro i componenti della famiglia Mottola, processati e assolti per l’accusa di omicidio volontario di Serena Mollicone, la ragazza di 18 anni scomparsa nel giugno 2001 ad Arce in provincia di Frosinone e trovata morta due giorni dopo in un bosco. Lo scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma nelle 59 pagine di motivazioni con cui hanno ... (Lapresse.it)

Omicidio Mollicone - insulta la famiglia Mottola dal palco : a processo il frontman dei Sud Sound System - Durante un concerto ha insultato i Mottola, da appena un mese assolti nel processo per l'omicidio di Serena Mollicone: scatta il processo per il frontman dei Sud Sound System.Continua a leggere . (Fanpage.it)