Omicidio Rozzano, l'interrogatorio di Rezza: "Ho saputo da TikTok che Manuel era morto, avevo bevuto 6 drink, volevo prendergli tutto per rivenderlo" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 19enne Daniele Rezza, autore dell'Omicidio di Rozzano, è stato interrogato dai carabinieri per spiegare nei dettagli il delitto e cosa gli sia passato nella testa quella notte che ha accoltellato Manuel Mastrapasqua con un fendente al petto. Rezza, cui sono stati ripercorsi gli attimi prima dell' Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Rozzano, l'interrogatorio di Rezza: "Ho saputo da TikTok che Manuel era morto, avevo bevuto 6 drink, volevo prendergli tutto per rivenderlo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 19enne Daniele, autore dell'di, è stato interrogato dai carabinieri per spiegare nei dettagli il delitto e cosa gli sia passato nella testa quella notte che ha accoltellatoMastrapasqua con un fendente al petto., cui sono stati ripercorsi gli attimi prima dell'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Rozzano - le telecamere di sicurezza riprendono la vittima e il presunto omicida - Il diciannovenne suo presunto assassino che passa per un altro spiazzo con qualcosa in mano, forse il coltello che si intravede nei frame diffusi dalle autorità al momento del suo arresto. Le telecamere di sicurezza ritraggono la vittima e il presunto killer dell'omicidio di Rozzano (Milano) nella notte tra il 10 e l'11 ottobre, in un video dei Carabinieri. (Liberoquotidiano.it)

Rozzano - il 19enne Daniele Rezza resta in carcere per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua : cosa sappiamo finora - «Ho distrutto due famiglie» Due giorni fa, nell’immediatezza del fermo, Rezza aveva confidato a Maurizio Ferrari, il suo ormai ex difensore che ha revocato il mandato, di aver «distrutto due famiglie». Questo ragazzo non lo conoscevo, non lo avevo mai visto». Gli inquirenti si chiedono perché, la mattina dopo dell’omicidio, quando il figlio ha raccontato di avere accoltellato una persona ... (Open.online)

Daniele Rezza - l'assassino di Rozzano : come ha passato le ore dopo aver ucciso per le cuffiette da 14 euro - La fuga senza soldi Nel primo interrogatorio, davanti ai carabinieri e al pm Maria Letizia Mocciaro, il 19enne aveva spiegato di essere rientrato in casa dopo aver ucciso Manuel, di aver incontrato il padre e di aver confessato all’uomo l’accaduto solo la mattina successiva. Una fuga con “10 euro in tasca e 250/300 euro sul conto corrente” che ha avuto vita breve, perché Rezza è crollato ... (Ilgiorno.it)