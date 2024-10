Nuove vittime denunciano Diddy, 4 ragazzi e 2 ragazze raccontano tutto (Di martedì 15 ottobre 2024) La situazione si fa sempre più grave per Diddy, perché in questi giorni sei Nuove vittime hanno denunciato il rapper. Quattro uomini e due donne hanno accusato Sean Combs di aggressioni, minacce, violenze di ogni tipo e abusi su minori. Tra i querelanti c’è anche un ragazzo che all’epoca dei fatti non era ancora maggiorenne e che avrebbe subito violenze da parte di Diddy ad una festa negli Hamptons. Tra le Nuove vittime che hanno denunciato c’è anche un uomo che dice di essere stato aggredito mentre lavorava ad una festa di Diddy come addetto alla sicurezza. Diddy faces six new sexual assault lawsuits from two women and four men with one claiming they were 16 at the time of assault. pic.twitter.com/Y8XXZHpFbp — Pop Crave (@PopCrave) October 14, 2024 Nuove vittime di Diddy, i dettagli delle querele fatte al cantante. Biccy.it - Nuove vittime denunciano Diddy, 4 ragazzi e 2 ragazze raccontano tutto Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La situazione si fa sempre più grave per, perché in questi giorni seihanno denunciato il rapper. Quattro uomini e due donne hanno accusato Sean Combs di aggressioni, minacce, violenze di ogni tipo e abusi su minori. Tra i querelanti c’è anche un ragazzo che all’epoca dei fatti non era ancora maggiorenne e che avrebbe subito violenze da parte diad una festa negli Hamptons. Tra leche hanno denunciato c’è anche un uomo che dice di essere stato aggredito mentre lavorava ad una festa dicome addetto alla sicurezza.faces six new sexual assault lawsuits from two women and four men with one claiming they were 16 at the time of assault. pic.twitter.com/Y8XXZHpFbp — Pop Crave (@PopCrave) October 14, 2024di, i dettagli delle querele fatte al cantante.

