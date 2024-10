Neymar vota Vinicius: «Deve vincere il Pallone d’Oro, non c’è confronto» (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Neymar Jr sulla possibile vittoria del Pallone d’Oro da parte del suo connazionale Vinicius. Tutti i dettagli in merito Neymar Jr ha parlato in una trasmissione brasiliana della possibile vittoria del Pallone d’Oro da parte del suo connazionale Vinicius per quanto fatta con il Real Madrid. LE PAROLE – «Adoro Vinicius, è Calcionews24.com - Neymar vota Vinicius: «Deve vincere il Pallone d’Oro, non c’è confronto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole diJr sulla possibile vittoria delda parte del suo connazionale. Tutti i dettagli in meritoJr ha parlato in una trasmissione brasiliana della possibile vittoria delda parte del suo connazionaleper quanto fatta con il Real Madrid. LE PAROLE – «Adoro, è

Pallone d’Oro - Neymar : “Può vincerlo solo Vinicius - se lo merita” - Sono contento che ora sia un idolo e porti in alto la bandiera del Brasile”. Lo merita perché è un lottatore, ha sofferto molto nella sua vita ma ha superato le aspettative e le critiche. Faccio il tifo per lui, per me non c’è nessun altro che può vincerlo se non lui. Ha giocato molto e la sua nomina per il Pallone d’Oro è più che meritata. (Sportface.it)