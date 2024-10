Ilgiorno.it - Monguzzo, pusher arrestato e bottino da 1.200 euro sequestrato

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Nascosto in un edificio abbandonato tra la vegetazione nella frazione Buerga di, i carabinieri di Erba e del reparto Cacciatori di Sardegna hanno individuato eun marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, trovato in possesso di cocaina, eroina e denaro contante. All’arrivo dei militari l’uomo ha cercato di scappare, gettando l’involucro con la droga in un pozzo, che è stato subito recuperato. All’interno c’erano 16 grammi di cocaina, 11 di eroina e vario materiale per confezionare le dosi. Il 34enne è stato trovato con un coltello a serramanico e oltre 1.200in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Ilè stato portato in carcere al Bassone in attesa della convalida, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati.