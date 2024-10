Nerdpool.it - Mirka Andolfo ritorna con Blasfmaous

(Di martedì 15 ottobre 2024)è ormai una star del panorama fumettistico internazionale, grazie anche al suo Sweet Paprika, opera pubblicata da Star Comics, che ha vinto nel 2022 il prestigioso premio statunitense Harvey Award come miglior fumetto internazionale e nel 2024 è stata nominata agli “Oscar del fumetti”, gli Eisner Award, come miglior numero unico. Ma non solo, la stella diè arrivata a brillare fino in Giappone, con la pubblicazione proprio di Sweet Paprika in terra nipponica. Ora è arrivato il momento di alzare il sipario sulla nuova opera dell’artista napoletana, Blasfamous! Blasfamous –– Star Comics Nella realtà contemporanea siamo sempre più affascinati dalle azioni e dalla vita di pop star, influencer e stelle del mondo dello spettacolo. Non ci perdiamo nessuno dei loro post e nessuna delle loro stories, bramando sempre più contenuti.