Linkiesta.it - Milano-Paratico in locomotiva

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre, dalla stazione diCentrale, partirà il Sebino Express: unastorica, con carrozze Centoporte degli anni Trenta e Corbellini degli anni Cinquanta, che condurrà i suoi passeggeri in un viaggio d’altri tempi, fino alla stazione di-Sarnico. Quale migliore occasione per esplorare i dintorni alla ricerca di qualche chicca enogastronomica? Inaugurata nel 1876 dalla Società per le Ferrovie dell’Alta Italia, la linea ferroviaria Palazzolo sull’Oglio-Sarnico rappresentò un’innovazione epocale per il territorio, sostituendo il tradizionale trasporto via chiatte sul canale Fusia con un sistema più rapido e moderno.