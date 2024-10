Iltempo.it - Migranti, Meloni: "Contro Salvini e Guardia costiera attacchi faziosi da Ong politicizzate"

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Colgo l'occasione per ringraziare anche il Ministroe soprattutto laitaliana per il suo straordinario lavoro, e per esprimere a questi uomini e a queste donne la solidarietà del governo di fronte ai continuiche subiscono da organizzazioniche detestano chiunque lavori per contrastare l'immigrazione illegale di massa". Lo ha detto la premier, Giorgia, in Aula al Senato nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev