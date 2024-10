Migranti, in arrivo a Salerno la Solidaire. È l'ex Open Arms Uno, la più grande nave Ong (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2021, il filantropo Enrique Piñeyro ha regalato la grande nave a Open Arms, che dopo una missione l'ha rimessa in porto. Ora è l'argentino a gestirla con il nome di Solidaire Ilgiornale.it - Migranti, in arrivo a Salerno la Solidaire. È l'ex Open Arms Uno, la più grande nave Ong Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2021, il filantropo Enrique Piñeyro ha regalato la, che dopo una missione l'ha rimessa in porto. Ora è l'argentino a gestirla con il nome di

