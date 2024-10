.com - Meloni: “Fitto? Inorgoglisce la Nazione”

(Di martedì 15 ottobre 2024) “La desigdi Raffaelecome vicepresidente esecutivo della Commissione europea “è un risultato che credo debba inorgoglire tutta la, non solo i partiti della maggioranza. Ed è la ragione per cui mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato, così importante per la nostra, possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi, per consentire alla Commissione, in un momento così delicato, di essere pienamente funzionante dal primo dicembre”.