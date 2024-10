Marrazzo e la telefonata di Berlusconi: “C’è un video che ti riguarderebbe. Un video particolare…”. La reazione del giornalista: “Mi abbandonai sulla poltrona, afflosciato…” (Di martedì 15 ottobre 2024) La telefonata di Silvio Berlusconi che “avrebbe squarciato il velo con il quale avevo avvolto ciò che mi era accaduto a luglio”, la reazione della moglie Roberta, i rumors che circolano tra le redazioni dei giornali, quel bacio della buonanotte alla figlia piccola, le facce incredule dei collaboratori di una vita. È una confessione a cuore aperto e per buona parte totalmente inedita quella che Piero Marrazzo fa tra le pagine di Storia senza eroi, il libro biografico (edito da Marsilio), scritto con le sue tre figlie, di cui il Corriere della Sera pubblica oggi alcuni stralci destinati a fare clamore. Ilfattoquotidiano.it - Marrazzo e la telefonata di Berlusconi: “C’è un video che ti riguarderebbe. Un video particolare…”. La reazione del giornalista: “Mi abbandonai sulla poltrona, afflosciato…” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladi Silvioche “avrebbe squarciato il velo con il quale avevo avvolto ciò che mi era accaduto a luglio”, ladella moglie Roberta, i rumors che circolano tra le redazioni dei giornali, quel bacio della buonanotte alla figlia piccola, le facce incredule dei collaboratori di una vita. È una confessione a cuore aperto e per buona parte totalmente inedita quella che Pierofa tra le pagine di Storia senza eroi, il libro biografico (edito da Marsilio), scritto con le sue tre figlie, di cui il Corriere della Sera pubblica oggi alcuni stralci destinati a fare clamore.

