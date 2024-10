Manovra oggi arriva in Cdm | tagli cuneo fiscale e Irpef ipotesi 32mld alla sanità e contributo 3-4 mld dalle banche in 2 anni

Manovra, oggi arriva in Cdm: tagli cuneo fiscale e Irpef, ipotesi 3,2mld alla sanità e contributo 3-4 mld dalle banche in 2 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri è stato convocato stasera, alle ore 20, dove insieme al Documento di bilancio per l'Unione europea ci sarà anche la Legge di Bilancio vera e propria e il decreto fiscale collegato, per un primo esame dei testi. La Manovra 2025 dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 miliardi di eu Ilgiornaleditalia.it - Manovra, oggi arriva in Cdm: tagli cuneo fiscale e Irpef, ipotesi 3,2mld alla sanità e contributo 3-4 mld dalle banche in 2 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri è stato convocato stasera, alle ore 20, dove insieme al Documento di bilancio per l'Unione europea ci sarà anche la Legge di Bilancio vera e propria e il decretocollegato, per un primo esame dei testi. La2025 dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 miliardi di eu

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I punti chiave della manovra economica del governo Meloni : dalle pensioni al cuneo fiscale fino ai bonus - Misure per le famiglie e accise sui carburanti Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di sostenere le famiglie e la natalità sin dal suo insediamento. Anzi, il ministro Schillaci è ottimista riguardo a un possibile aumento del budget sanitario, che potrebbe arrivare a 2 o 3 miliardi di euro. (Dayitalianews.com)

Manovra - Zingaretti : “Patrimoniale? Chiediamo giustizia fiscale” - E conclude: “Noi vogliamo giustizia per le persone e per il pianeta anche attraverso un fisco più giusto”. “La patrimoniale è tra le idee proposte? Tra le idee c’è il tema della giustizia fiscale previsto dalla Costituzione repubblicana”, afferma quindi l’ex segretario, che sottolinea l’importanza di “riportare nei territori il tema della fiscalità. (Lapresse.it)

Manovra 2025 - martedì il varo in Consiglio dei Ministri : sforbiciata decisa ai Ministeri - fondi per i rinnovi dei contratti nella PA e taglio del cuneo fiscale - Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per definire la manovra finanziaria da circa 25 miliardi di euro. Fonti qualificate indicano che si sta valutando un contributo dal settore bancario e tagli lineari per i ministeri, che però godranno di una certa flessibilità nella gestione delle risorse. (Orizzontescuola.it)