Ilgiorno.it - Lupetta investita e non soccorsa: "Pirata crudele e che non sa le leggi"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo lupo investito e non soccorso, nel Lodigiano, nel giro di un mese, "cerchiamo l’investitore, lo denunceremo, ha commesso un reato perseguibile penalmente". Parola di Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale di Lodi, che punta i riflettori sul malcostume di investire animali e fuggire senza prestargli il dovuto soccorso. "Si fugge senza capire che, chiamando i preposti per soccorrere l’animale, oltre a non avere conseguenze, si è in regola dal punto di vista legale e si ottiene il verbale per essere risarciti da Regione Lombardia, in tempi rapidi, fino al 75% del danni. Oltre, ovviamente, a permettere il tentativo di salvare la vita dell’esemplare" precisa. "Un investimento non voluto può capitare e quindi la legge prevede questo – incalza –.