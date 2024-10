Luis Enrique ricorda la figlia Xana: “Ha vissuto con noi anni meravigliosi, ogni giorno parliamo di lei” (Di martedì 15 ottobre 2024) Non solo calcio nella mini-serie ‘No tenéis ni **** idea‘, trasmessa su Movistar+, in cui Luis Enrique ha mostrato il dietro le quinte della sua vita, raccontandosi a 360 gradi. Nel terzo e ultimo capitolo, intitolato ‘Xana‘, il tecnico spagnolo parlerà infatti di sua figlia, scomparsa nel 2019 a soli 9 anni a causa di un osteosarcoma. “Posso considerarmi fortunato o sfortunato? Personalmente mi ritengo fortunato, molto fortunato. Qualcuno potrà dirmi che mia figlia è morta quando aveva 9 anni. Io invece dico che mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. E di lei abbiamo mille ricordi, video e cose incredibili” ha raccontato Luis Enrique. Infine, un ricordo toccante: “Mia madre non poteva avere foto di Xana, finché un giorno sono tornato a casa e le ho chiesto: ‘Come mai non ci sono foto sue?’ Le mi ha risposto che non ce la faceva, ma io le ho detto di metterle. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Non solo calcio nella mini-serie ‘No tenéis ni **** idea‘, trasmessa su Movistar+, in cuiha mostrato il dietro le quinte della sua vita, raccontandosi a 360 gradi. Nel terzo e ultimo capitolo, intitolato ‘‘, il tecnico spagnolo parlerà infatti di sua, scomparsa nel 2019 a soli 9a causa di un osteosarcoma. “Posso considerarmi fortunato o sfortunato? Personalmente mi ritengo fortunato, molto fortunato. Qualcuno potrà dirmi che miaè morta quando aveva 9. Io invece dico che miahacon noi 9. E di lei abbiamo mille ricordi, video e cose incredibili” ha raccontato. Infine, un ricordo toccante: “Mia madre non poteva avere foto di, finché unsono tornato a casa e le ho chiesto: ‘Come mai non ci sono foto sue?’ Le mi ha risposto che non ce la faceva, ma io le ho detto di metterle.

