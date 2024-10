Ilrestodelcarlino.it - L’Osimana si rialza. I Portuali ko in casa

(Di martedì 15 ottobre 2024)la testa e lo fa vincendo e convincendo. Patrizi e compagni escono tra gli applausi del folto pubblico del Diana dopo i tre gol rifilati al Montefano. E sono tre punti importanti non solo per il morale, dopo il ko di Fabriano di una settimana prima, ma anche per la classifica, perché i giallorossi (quinti con il Montecchio) accorciano lo svantaggio dal secondo posto che ora dista appena tre lunghezze. A quattro punti c’è il Chiesanuova, nuova capolista dell’Eccellenza, salito in vetta da solo (vincente contro l’Urbino) dopo il ko interno della Maceratese contro la Sangiustese. Solo, delle "nostre", esce con il sorriso dalla sesta giornata, una vittoria cercata e voluta sin dai primi minuti, con il vantaggio siglato da Micucci. Poi il raddoppio di Alessandroni e il tris del giovane Gigli.