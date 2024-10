Lanazione.it - L'Orchestra Filharmonie porta a Firenze concerti inclusivi

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - Ascoltare la luce e le stelle, ma anche le voci della memoria, per non dimenticare il passato e scrivere una nuova pagina di Storia. Dal 16 ottobre al 28 novembre l’La, unico esempio di hub musicale under 35 in Toscana,in tuttala musica classica, tra grandi compositori e astri della scena contemporanea, con prime nazionali, ospiti d’onore e un ciclo di conferenze e laboratori rivolti alle generazioni più giovani, sotto la direzione musicale di Nima Keshavarzi e la direzione artistica di Giulio Arnofi. E’ “Sinfonia di vibrazioni”, rassegna diffusa in tutti i quartieri della città , giunta alla sua seconda edizione nell’ambito dell’Autunno Fiorentino promosso dal Comune di