L’omaggio della Rai al più grande dei conduttori: tutto su “Mike”, la miniserie di Rai1 (Di martedì 15 ottobre 2024) Serie tv. La serie TV in due puntate “Mike” debutterà su Rai 1 la sera del 21 e 22 ottobre, dopo la sua presentazione al Festival di Roma. Diretta da Giuseppe Bonito e coprodotta da Rai Fiction in collaborazione con Viola Film, la serie si ispira all’autobiografia “La versione di Mike” di Mike Bongiorno e Nicolò Bongiorno, pubblicata da Mondadori. La sceneggiatura è scritta da Salvatore De Mola. Andiamo a scoprire insieme le prime anticipazioni. ( dopo le foto) Leggi anche: “Monsters”, il retroscena sul filmato da 33 minuti senza tagli: tutto quello che c’è da sapere Leggi anche: “Kostas”, tutte le curiosità sulla nuova serie Tv della Rai “Mike”, in arrivo la miniserie su Rai1 Rai 1 dedicherà due puntate alla serie “Mike”, un omaggio a uno dei volti più iconici della televisione italiana, famoso per il suo indimenticabile “Allegria!”. Tvzap.it - L’omaggio della Rai al più grande dei conduttori: tutto su “Mike”, la miniserie di Rai1 Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Serie tv. La serie TV in due puntate “” debutterà su Rai 1 la sera del 21 e 22 ottobre, dopo la sua presentazione al Festival di Roma. Diretta da Giuseppe Bonito e coprodotta da Rai Fiction in collaborazione con Viola Film, la serie si ispira all’autobiografia “La versione di” diBongiorno e Nicolò Bongiorno, pubblicata da Mondadori. La sceneggiatura è scritta da Salvatore De Mola. Andiamo a scoprire insieme le prime anticipazioni. ( dopo le foto) Leggi anche: “Monsters”, il retroscena sul filmato da 33 minuti senza tagli:quello che c’è da sapere Leggi anche: “Kostas”, tutte le curiosità sulla nuova serie TvRai “”, in arrivo lasuRai 1 dedicherà due puntate alla serie “”, un omaggio a uno dei volti più iconicitelevisione italiana, famoso per il suo indimenticabile “Allegria!”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie B interregionale : domenica il ritiro della canotta numero 8. E i New Flying Balls di coach Lolli ripartono da Roseto degli Abruzzi. L’omaggio del Bologna 2016 a Luca Fontecchio - Per gli ozzanesi del presidente Paolo Cuzzani si tratta della nuova destinazione dopo il ricollocamento estivo dalla B Nazionale. Il Bologna 2016 ha scelto di giocare la domenica le partite casalinghe. Con la recente promozione di Carlo Balducci al ruolo di capitano, a celebrare il terzo anno in biancorosso, ha inizio il countdown dei New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che domenica ... (Sport.quotidiano.net)

Maccio Capatonda ringrazia la serie tv Avetrana : “Grazie per l’omaggio” - "Avetrana – Qui non è Hollywood": La Serie che Scuote la Cronaca Nera, Maccio Capatonda ringrazia per la citazione riguardo la locandina. (Mistermovie.it)

Serie D : oltre 400 tifosi alla presentazione degli azzurri. Sangio - bagno di folla. L’omaggio a Merli - Massimo Bagiardi . Giusto qualche minuto la situazione è tornata alla normalità, ai microfoni di Sara Ghironi e Alessandro Forni sono passati in rapida successione tutti i tesserati delle tre formazioni, hanno parlato i maggiori referenti della Sangiovannese tra cui anche i due figli del compianto Marco Merli e poco dopo le 21 il momento più toccante della serata, un video riprodotto sulle mura ... (Sport.quotidiano.net)