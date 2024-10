L’Italia U21 non vuole fare calcoli a Trieste | nella gara decisiva di qualificazione europea c’è l’Irlanda come nel 2022

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Vietato. AlUnder 21 basta un punto controper guadagnarsi l’accesso alla fase finale dell’Europeo di categoria e disinteressarsi dei ragionamenti riguardanti le migliori seconde, ma agli azzurrini puntano a vincere e convincere,del resto hanno fatto nell’ultimo impegno contro la Norvegia, battuta 3-0 in trasferta. Dopo nove giornate, l’Under 21 italiana è in testa al girone con 21 punti (in 9 gare), davanti agli irlandesi che sono reduci dal pareggio contro i norvegesi e che inseguono a quota 18 (con il 2-2 di Corkdi andata che lascia quindi ancora speranze agli ospiti).punta a confermarsi imbattuta nel girone diagli Europei 2025 (sei vittorie e tre pareggi) e Carmine Nunziata schiererà i big. Non c’è Mattia Viti, costretto a rientrare ad Empoli dopo un problema fisico.