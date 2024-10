L'Italia U.21 pareggia con l'Irlanda e vola agli Europei (Di martedì 15 ottobre 2024) A Trieste basta l'1-1 ai ragazzi di Nunziata per chiudere in testa al girone TRIESTE - La Nazionale Italiana U21 si accontenta di un pareggio per 1-1 contro l'Irlanda nel match del Nereo Rocco di Trieste e centra la qualificazione agli Europei 2025 di categoria: al vantaggio iniziale di Cesare Casad Ilgiornaleditalia.it - L'Italia U.21 pareggia con l'Irlanda e vola agli Europei Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A Trieste basta l'1-1 ai ragazzi di Nunziata per chiudere in testa al girone TRIESTE - La Nazionalena U21 si accontenta di un pareggio per 1-1 contro l'nel match del Nereo Rocco di Trieste e centra la qualificazione2025 di categoria: al vantaggio iniziale di Cesare Casad

