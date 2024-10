Ilfattoquotidiano.it - Le Iene a casa di Michele Misseri e scatta l’indignazione social: “Brindisi alla vita inopportuno tra giornalista e chi confessa l’omicidio”

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’assaggio della ricottina, la pastasciutta con il bicchierone di vino, il lettino nel salotto per la notte e la passeggiata, così come niente fosse, verso i luoghi in cui venne uccisa e nascosta Sarah Scazzi. Si tratta dei due giorni passati dIena, Alessandro Sciortino, adi, lo zio della ragazzina uccisa il 26 agosto del 2010 che ha scontato sette anni di carcere per occultamento di cadavere. Il servizio televisivo di venticinque minuti andato in onda su Italia 1 ha ovviamente suscitato una scia chilometrica di polemiche suiche non finisce più. Difficile, del resto, riuscire ad accettare che l’obiettivo del servizio sia quello di far nuovamente “re”per “convincere” spettatori e inquirenti che l’assassino della nipote sia stato lui.