L’attaccante del Milan si cuce da sola la ferita di gioco: Nadia Nadim è laureata in medicina (Di martedì 15 ottobre 2024) Nadia Nadim è il centravanti titolare del Milan Women, ma è anche laureata in medicina. Si è dunque suturata lei stessa la ferita alla gamba destra rimediata in una partita di campionato. Fanpage.it - L’attaccante del Milan si cuce da sola la ferita di gioco: Nadia Nadim è laureata in medicina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è il centravanti titolare delWomen, ma è anchein. Si è dunque suturata lei stessa laalla gamba destra rimediata in una partita di campionato.

Treno passeggeri deraglia a Milano : contanier si stacca da un convoglio merci e colpisce un vagone. Una persona ferita - Incidente ferroviario venerdì mattina, un treno passeggeri è deragliato a Milano, in via Pallanza, vicino allo scalo ferroviario di Greco. L'incidente è avvenuto intorno alle... (Leggo.it)

Lazio-Milan - Baroni : “Loro squadra ferita. Serve gara perfetta” - Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani allo stadio Olimpico tra la Lazio e il Milan. (Pianetamilan.it)

Incidente a Moena - auto precipita in un dirupo : ferita coppia di coniugi milanesi - . La coppia non è grave, ma marito e moglie hanno riportato contusioni multiple. Entrambi sono stati soccorsi immediatamente con l’intervento dei Vigili del fuoco di Moena, dei soccorritori del 118 con 2 ambulanze e di Trentino emergenza, con la Polizia Locale per i rilievi. Oggi, intorno alle ore 15,30, in località Panna, un turista milanese di 94 anni ha perso il controllo della sua auto ... (Ilgiorno.it)