Ladri fanno razzia in due sedi dei vigili del fuoco di Catania (Di martedì 15 ottobre 2024) Nei giorni scorsi alcune la sede dei vigili del fuoco del distaccamento Catania Sud della zona industriale e quella di Catania Nord, a San Giovanni Galermo, sono state oggetto di alcuni furti. I malviventi hanno portato via diverse attrezzature destinata al soccorso tecnico urgente. "Purtroppo Cataniatoday.it - Ladri fanno razzia in due sedi dei vigili del fuoco di Catania Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nei giorni scorsi alcune la sede deideldel distaccamentoSud della zona industriale e quella diNord, a San Giovanni Galermo, sono state oggetto di alcuni furti. I malviventi hanno portato via diverse attrezzature destinata al soccorso tecnico urgente. "Purtroppo

Catania - vigili aggrediti : anche il ‘Daspo Willy’ per i due fratelli arrestati - 13 bis del D. La misura è volta a prevenire l’insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità e tutte le condotte pericolose per la pubblica sicurezza. Ur, ai sensi dell’art. 14 del 2017, in forma estesa e per la durata di tre anni. A. . La Polizia di Stato, unitamente al personale della Polizia Locale, nei giorni scorsi, ha eseguito l’arresto di due fratelli catanesi, rispettivamente di ... (Dayitalianews.com)

Catania - aggrediscono vigili urbani per una multa : arrestati due fratelli – Il video - L’intervento della polizia ha permesso di riportare la situazione alla calma e di identificare i due uomini che sono stati arrestati e sottoposti, su disposizione della Procura, agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Ma non solo. Con uno sgabello hanno colpito uno dei presenti: per lui è stato necessario l’intervento del 118. (Open.online)

Catania - aggrediscono vigili che multano le auto - arrestati due fratelli – VIDEO - Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Alessandro Porto si sono sincerati delle condizioni di salute dei due operatori che, medicati, hanno riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. La scena è stata ripresa da passanti e i video sono diventati virali sui social Motivo scatenante della violenza la multa che gli agenti della polizia locale stavano facendo a un’auto in divieto ... (Dayitalianews.com)