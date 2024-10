La solidarietà delle piante è la chiave per proteggere la vita sulla Terra (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono passati quasi ottocento anni da quando San Francesco compose il suo “Cantico delle Creature”, quella celebrazione della vita sulla Terra e il conseguente invito – a noi umani – di prendercene cura. Era il 1225 e in quelle parole è racchiuso il senso dell’uomo per la natura esattamente come lo è oggi. Anzi, come dovrebbe essere oggi. Parte proprio da qui l’idea dell’Opera San Francesco per i Poveri di Milano di celebrare il mese francescano (ma anche i sessantacinque anni dell’Opera, a fianco delle persone fragili) con una riflessione su ecologia e solidarietà. Ad affrontare il tema sarà il botanico Stefano Mancuso, invitato per una lectio magistralis necessaria: imparare dalle piante, maestre di solidarietà. A cui però occorre avvicinarsi liberi da una serie di pregiudizi che normalmente ci accompagnano. Linkiesta.it - La solidarietà delle piante è la chiave per proteggere la vita sulla Terra Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono passati quasi ottocento anni da quando San Francesco compose il suo “CanticoCreature”, quella celebrazione dellae il conseguente invito – a noi umani – di prendercene cura. Era il 1225 e in quelle parole è racchiuso il senso dell’uomo per la natura esattamente come lo è oggi. Anzi, come dovrebbe essere oggi. Parte proprio da qui l’idea dell’Opera San Francesco per i Poveri di Milano di celebrare il mese francescano (ma anche i sessantacinque anni dell’Opera, a fiancopersone fragili) con una riflessione su ecologia e. Ad affrontare il tema sarà il botanico Stefano Mancuso, into per una lectio magistralis necessaria: imparare dalle, maestre di. A cui però occorre avvicinarsi liberi da una serie di pregiudizi che normalmente ci accompagnano.

La solidarietà delle piante è la chiave per proteggere la vita sulla Terra - Cosa intendiamo per vita? Siamo convinti di vivere su un pianeta che ha una sovrabbondanza di vita, al punto da convincerci anche dell’idea – non dimostrata scientificamente – che anche nell’universo ci sia vita. A cui però occorre avvicinarsi liberi da una serie di pregiudizi che normalmente ci accompagnano. (Linkiesta.it)

La solidarietà delle piante è la chiave per proteggere la vita sulla Terra - Per ora sappiamo, spiega Mancuso, che è incredibilmente rara e fragile ed è tutta concentrata in uno strato piuttosto sottile di biosfera. Il consumo di suolo italiano, per dire, nel 2021 ha toccato il valore più alto in dieci anni: asfaltiamo, cementifichiamo ed eliminiamo natura a una “velocità” che supera i due metri quadri al secondo (diciannove ettari al giorno in media). (Linkiesta.it)