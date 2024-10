Universalmovies.it - La serie tv Slow Horses andrà avanti con una sesta stagione

(Di martedì 15 ottobre 2024) Apple TV+ ha rinnovato in forte anticipo latv di successoche, a questo punto potrà contare su ben due stagioni oltre quella da poco conclusa. Con l’ultimo episodio della quartarilasciato solo lo scorso 9 ottobre, lo show ispirato alladi romanzi Slough House di Mick Herron ha ottenuto il rinnovo per una(quello per la quinta era già stato annunciato all’inizio del 2024), ad annunciarlo Jay Hunt, direttore creativo per l’Europa di Apple TV+, attraverso una dichiarazione rilasciata al the Hollywood Reporter. Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato die sono felice che Gary Oldman guiderà questo cast costellato di star in un’altra avventura pungente e ricca di azione.