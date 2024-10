La Rai lancia ‘Se mi lasci non vale’, Barbareschi: “Un Truman Show per sei coppie in crisi” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinque puntate, sei coppie, una villa e sei settimane di tempo per risolvere ciascuna una crisi che potrebbe essere definitiva. Luca Barbareschi, nel ruolo di narratore e indagatore, presenta così ‘Se mi lasci non vale’, al via in prima serata su Rai2 a partire da lunedì 21 ottobre per cinque episodi. Un "esperimento La Rai lancia ‘Se mi lasci non vale’, Barbareschi: “Un Truman Show per sei coppie in crisi” L'Identità. Lidentita.it - La Rai lancia ‘Se mi lasci non vale’, Barbareschi: “Un Truman Show per sei coppie in crisi” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinque puntate, sei, una villa e sei settimane di tempo per risolvere ciascuna unache potrebbe essere definitiva. Luca, nel ruolo di narratore e indagatore, presenta così ‘Se minon, al via in prima serata su Rai2 a partire da lunedì 21 ottobre per cinque episodi. Un "esperimento La Rai‘Se minon: “Unper seiin” L'Identità.

