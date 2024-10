La piccola Cecilia e la lotta alla sindrome rara: raccolti oltre 1300 euro per la "guerriera di Ronciglione" (Di martedì 15 ottobre 2024) raccolti oltre 1300 euro per Cecilia, piccola guerriera di Ronciglione. L'occasione è stata data dall'evento "Con il cuore viola", appuntamento con la solidarietà organizzato da Radici eventi in collaborazione con il Comune e Radici onlus.Lo spettacolo domenica scorsa al teatro Petrolini. Un Viterbotoday.it - La piccola Cecilia e la lotta alla sindrome rara: raccolti oltre 1300 euro per la "guerriera di Ronciglione" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)perdi. L'occasione è stata data dall'evento "Con il cuore viola", appuntamento con la solidarietà organizzato da Radici eventi in collaborazione con il Comune e Radici onlus.Lo spettacolo domenica scorsa al teatro Petrolini. Un

"Con il cuore viola", raccolti oltre mille 1300 euro da Radici Eventi per la piccola guerriera di Ronciglione, Cecilia - Grande successo per il consueto appuntamento con la solidarietà organizzato da Radici Eventi. In collaborazione con il Comune di Ronciglione e Radici ONLUS, domenica scorsa il teatro Petrolini di Ronc ...

