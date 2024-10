Iltempo.it - La pasta si mette in mostra

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Palazzo Brancaccio ospiterà il “World Durum andForum 2024”, il primo evento in Italia interamente dedicato al settore del grano duro e della, simboli della cultura e della gastronomia italiana, riconosciuti in tutto il mondo. La manifestazione riunirà l'intera filiera della produzione di, dai principali pastifici e molini ai trader e stoccatori di livello nazionale e globale, insieme a economisti e rappresentanti istituzionali, con l'obiettivo di discutere innovazioni, sfide e opportunità dell'industria agroalimentare. Durante il Forum, i partecipanti potranno esplorare le ultime tendenze nel mercato del grano duro e conoscere approfondimenti sulla produzione globale, nuove ricerche sulla coltivazione strategica per l'Italia e le più recenti abitudini di consumo.