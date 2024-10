La forlivese Nicoletta Verna presenta il suo libro "I giorni di vetro" (Di martedì 15 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre, alle ore 17,00, presso la Sala Randi (Palazzo Comunale, ingresso da Via delle Torri 13), l'Istituto Storico di Forlì - Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì, propone la presentazione di un romanzo di grande successo: "I giorni di vetro", scritto dalla forlivese Forlitoday.it - La forlivese Nicoletta Verna presenta il suo libro "I giorni di vetro" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre, alle ore 17,00, presso la Sala Randi (Palazzo Comunale, ingresso da Via delle Torri 13), l'Istituto Storico di Forlì - Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì, propone lazione di un romanzo di grande successo: "Idi", scritto dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gran Premio Giovanissimi : il Circolo Schermistico Forlivese conquista tre podi - Gli under 14 del Circolo Schermistico Forlivese sono scesi in pedana a Faenza per la prima prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi. Nella categoria "Maschietti", primo posto per Giulio Gentilini, che ha sconfitto Leonardo Bagattoni in finale, mentre Diego Zaccheroni si è accontentato... (Forlitoday.it)

Gran Premio Giovanissimi : il Circolo Schermistico Forlivese conquista tre podi - Gli under 14 del Circolo Schermistico Forlivese sono scesi in pedana a Faenza per la prima prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi. Nella categoria "Maschietti", primo posto per Giulio Gentilini, che ha sconfitto Leonardo Bagattoni in finale, mentre Diego Zaccheroni si è accontentato... (Today.it)

Da tre generazioni opera nel settore dell'igiene ambientale : la storica azienda forlivese inaugura la nuova sede - Si è tenuta lunedì l’inaugurazione della nuova sede di Bonavita Servizi, storica azienda forlivese che opera da tre generazioni a livello nazionale nel settore dell’igiene ambientale (disinfestazioni, derattizzazioni, pulizie civili ed industriali e manutenzione verde). Hanno partecipato i... (Forlitoday.it)