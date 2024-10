Italia viva Taranto si federa con Io c’entro (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoGli amministratori e i dirigenti di Italia viva, di Taranto e provincia, hanno partecipato all’incontro di ieri, lunedì 14 ottobre, convocato da Fabio Galli e Francesco Basi, rispettivamente presidente provinciale e cittadino del partito.Alla platea dei partecipanti sono stati presentati Mario Guadagnolo, nuovo direttore del Mudit, e Federica Simili, di recente indicata dal partito quale assessore alla Pubblica Istruzione nella giunta del Comune di Taranto.Presente alla riunione il Sindaco e Presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci, iscritto al partito di Matteo Renzi. Tarantinitime.it - Italia viva Taranto si federa con Io c’entro Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoGli amministratori e i dirigenti di, die provincia, hanno partecipato all’incontro di ieri, lunedì 14 ottobre, convocato da Fabio Galli e Francesco Basi, rispettivamente presidente provinciale e cittadino del partito.Alla platea dei partecipanti sono stati presentati Mario Guadagnolo, nuovo direttore del Mudit, e Federica Simili, di recente indicata dal partito quale assessore alla Pubblica Istruzione nella giunta del Comune di.Presente alla riunione il Sindaco e Presidente della Provincia diRinaldo Melucci, iscritto al partito di Matteo Renzi.

