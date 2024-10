Italia, cosa serve per i quarti di Nations League: le combinazioni e le possibili avversarie (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia è sempre più vicina ai quarti di Nations League. Dopo la netta vittoria di ieri sera contro Israele, battuto per 4-1 grazie al rigore di Retegui, alla doppietta di Di Lorenzo e al gol di Frattesi, gli azzurri sono sempre più vicini al passaggio del turno e alla conseguente iscrizione alla prima L'articolo Italia, cosa serve per i quarti di Nations League: le combinazioni e le possibili avversarie proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'è sempre più vicina aidi. Dopo la netta vittoria di ieri sera contro Israele, battuto per 4-1 grazie al rigore di Retegui, alla doppietta di Di Lorenzo e al gol di Frattesi, gli azzurri sono sempre più vicini al passaggio del turno e alla conseguente iscrizione alla prima L'articoloper idi: lee leproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Italia ai quarti di Nations League se : tutte le combinazioni - Tutto facile per l'Italia contro Israele. Gli azzurri, nella sfida di Udine, hanno superato gli uomini di Ben Shimon per 4-1 grazie alla doppietta di Di Lorenzo ed alle reti di Retegui e Frattesi (vano, per gli israeliani, il gol di Abu Fani) tornando così alla vittoria dopo il pari di Roma con... (Today.it)

Nations League e qualificazioni Mondiali - cosa serve per lo status di testa di serie? Italia vicina ai quarti - Un trofeo da inseguire, ma anche molto di più. Il regolamento prevede che le prime due di ciascun girone della Lega A si qualifichino ai quarti di finale. . Il percorso di qualificazione vedrà le 55 Nazionali europee (o 54 se la sospensione della Russia sarà confermata) essere suddivise in 12 gironi da 4 o 5 squadre, con gare di andata e ritorno in programma tra marzo e novembre 2025. (Sportface.it)

Calcio - l’Italia liquida Israele per 4-1 ad Udine ed ipoteca i quarti di Nations League - Alla mezz’ora Retegui non inquadra lo specchio, ma al 41? il match si sblocca: penalty per l’Italia per il fallo di Peretz, il VAR conferma la massima punizione, e così sul dischetto va Retegui, che non fallisce e spedisce l’Italia al riposo sull’1-0. L’Italia ha però il merito di trovare in maniera quasi immediata la rete del 3-1: Dimarco imbecca Frattesi, che dal limite fa partire la ... (Oasport.it)