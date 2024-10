Italia ai quarti di Nations League se: tutte le combinazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto facile per l'Italia contro Israele. Gli azzurri, nella sfida di Udine, hanno superato gli uomini di Ben Shimon per 4-1 grazie alla doppietta di Di Lorenzo ed alle reti di Retegui e Frattesi (vano, per gli israeliani, il gol di Abu Fani) tornando così alla vittoria dopo il pari di Roma con Europa.today.it - Italia ai quarti di Nations League se: tutte le combinazioni Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto facile per l'contro Israele. Gli azzurri, nella sfida di Udine, hanno superato gli uomini di Ben Shimon per 4-1 grazie alla doppietta di Di Lorenzo ed alle reti di Retegui e Frattesi (vano, per gli israeliani, il gol di Abu Fani) tornando così alla vittoria dopo il pari di Roma con

Nations League e qualificazioni Mondiali - cosa serve per lo status di testa di serie? Italia vicina ai quarti - La Nations League infatti mette in palio anche il vantaggio di essere testa di serie alle European Qualifiers per la Coppa del Mondo 2026. Per il primo obiettivo – quello di un posto privilegiato in ottica qualificazioni mondiali – basteranno però i quarti di finale, cioè basterà finire tra le prime due del girone. (Sportface.it)

Il Galles continua alla grande con Bellamy mentre l’Italia raggiunge i quarti - “La Nations League è così buona e così competitiva. twitter. Daniel Maldini – figlio della leggenda dell’AC Milan e dell’Italia Paolo, e nipote di Cesare – ha fatto il suo debutto come sostituto in ritardo. Wilson è il primo giocatore del Galles a segnare in tre partite consecutive da Gareth Bale a Euro 2016. (Justcalcio.com)

Calcio - l’Italia liquida Israele per 4-1 ad Udine ed ipoteca i quarti di Nations League - Israele si desta all’improvviso: al 66? Abu Fani segna direttamente su corner, gli azzurri protestano per una carica sul portiere, ma il VAR conferma la decisione. Al quarto d’ora Retegui impegna Glazer, con quest’ultimo che ferma lo stesso azzurro anche al 19?, ripetendosi poi sul corner conseguente, sulla conclusione di Tonali. (Oasport.it)