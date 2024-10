Inter e Juventus fanno spazio: a gennaio via due nuovi acquisti (Di martedì 15 ottobre 2024) Inter e Juventus potrebbero decidere a gennaio di fare spazio mandando via due nuovi acquisti: la scelta è stata fatta È già (o sempre) tempo di pensare al calciomercato. A quello invernale mancano due mesi e mezzo, ma è il momento giusto per iniziare a pianificare le mosse, stilare i programmi di quel che potrebbe servire in entrata e in uscita. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itInsomma, è tempo dei primi bilanci, di capire cosa è andato bene dopo la sessione estiva di calciomercato e cosa, invece, è da correggere. Qualche acquisto è stato immediatamente decisivo, qualcun altro sta faticando a ritagliarsi spazio e su di lui inizia ad aleggiare l’ombra del flop. Ecco allora spuntare l’ipotesi di una cessione immediata, già a gennaio, magari per liberare spazio in rosa ad un altro acquisto più funzionale. Calciomercato.it - Inter e Juventus fanno spazio: a gennaio via due nuovi acquisti Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024)potrebbero decidere adi faremandando via due: la scelta è stata fatta È già (o sempre) tempo di pensare al calciomercato. A quello invernale mancano due mesi e mezzo, ma è il momento giusto per iniziare a pianificare le mosse, stilare i programmi di quel che potrebbe servire in entrata e in uscita. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itInsomma, è tempo dei primi bilanci, di capire cosa è andato bene dopo la sessione estiva di calciomercato e cosa, invece, è da correggere. Qualche acquisto è stato immediatamente decisivo, qualcun altro sta faticando a ritagliarsie su di lui inizia ad aleggiare l’ombra del flop. Ecco allora spuntare l’ipotesi di una cessione immediata, già a, magari per liberarein rosa ad un altro acquisto più funzionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

David occasione per Inter - Juventus - Milan e Napoli : a chi serve di più e chi ha spazio per prenderlo - Tutti pazzi per Jonathan David. Il canadese classe 2000 è sulla cresta dell`onda, uno degli attaccanti più in forma e uno dei nomi più chiacchierati... (Calciomercato.com)

Juventus - Fagioli e Locatelli come in Nazionale : c'è spazio per uno. L'idea di Motta e chi può diventare inamovibile - Ne rimarrà solo uno. Sembra questo il destino parallelo di Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli, sia con la maglia della Juventus che con quella... (Calciomercato.com)

Juventus-Psv 3-1 - Yildiz : “Ho visto lo spazio e sono andato in porta”. Si complimenta anche Del Piero - The post Juventus-Psv 3-1, Yildiz: “Ho visto lo spazio e sono andato in porta”. Kenan Yildiz ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo della Juventus ai danni del Psv in Champions League 2024/2025: “Ero molto fiducioso per questa partita. Mi piace giocare sia in mezzo che a sinistra, dipende dove mi schiera il mister“. (Sportface.it)