Inaugura oggi la Buchmesse di Francoforte, Italia protagonista (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (askanews) – Inaugura oggi pomeriggio alla fiera di Francoforte la Buchmesse 2024, il più importante appuntamento europeo per l'industria editoriale. Un'edizione particolarmente importante per l'Italia, scelta come Paese Ospite d'onore. La cerimonia ufficiale è in programma oggi alle 17, a seguire l'apertura del Padiglione Italia progettato e realizzato da Stefano Boeri. In rappresentanza del nostro Paese interverranno il ministro della Cultura Alessandro Giuli e i tre esponenti della cultura Italiana chiamati dal commissario del governo, Mauro Mazza, a testimoniare le diverse anime della cultura del nostro Paese: il filosofo Stefano Zecchi, la scrittrice Susanna Tamaro e il fisico Carlo Rovelli. Nella cerimonia d'Inaugurazione del Padiglione Italia si esibirà l'artista Frida Bollani Magoni e sarà presente l'architetto Boeri.

