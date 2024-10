Il Manchester United interromperà i pagamenti a Sir Alex Ferguson (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 12:34:41 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Sir Alex Ferguson non sarà remunerato dal Manchester United per la prima volta in 35 anni alla fine della stagione, con il club che lo rimuoverà dal libro paga, secondo quanto riportato questa mattina. Ferguson si è dimesso dalla carica di manager nel 2013, dopo di che è stato ambasciatore globale e direttore del club, ruoli che gli sono valsi un pagamento annuale multimilionario. Ma in seguito ai colloqui amichevoli della settimana scorsa con il nuovo proprietario di minoranza Sir Jim Ratcliffe, secondo cui la BBC ha dichiarato che il club cesserà i pagamenti l’anno prossimo. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 12:34:41 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Sirnon sarà remunerato dalper la prima volta in 35 anni alla fine della stagione, con il club che lo rimuoverà dal libro paga, secondo quanto riportato questa mattina.si è dimesso dalla carica di manager nel 2013, dopo di che è stato ambasciatore globale e direttore del club, ruoli che gli sono valsi un pagamento annuale multimilionario. Ma in seguito ai colloqui amichevoli della settimana scorsa con il nuovo proprietario di minoranza Sir Jim Ratcliffe, secondo cui la BBC ha dichiarato che il club cesserà il’anno prossimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manchester United - Ferguson tagliato fuori da INEOS : la società rompe il contratto - i motivi dell’addio - Alex Ferguson non sarà più ambasciatore globale del Manchester United: l’ex allenatore è stato ridimensionato da INEOS. Al Manchester United sono finiti i tempi d’oro: Ferguson apre a un nuovo e particolare periodo di austerity che non è dato sapere quando finirà. . Stringere la cinghia e rendere in campo. (Cityrumors.it)

Zirkzee - possibile ritorno in Italia? Ecco la posizione del Manchester United sul centravanti - Zirkzee, le ultime novità per quanto riguarda un possibile ritorno in Serie A? Ecco cosa c’è di vero sulle voci che stanno circolando in queste ore Nelle ultime ore, si sta parlando sempre di più di un ritorno di Joshua Zirkzee in Italia: soprattutto analizzando il suo attuale rendimento in Inghilterra. (Calcionews24.com)

Il Manchester United licenzia Alex Ferguson dopo quasi 40 anni - Ne seguirono altri 37, tra cui spiccano 13 Premier League, cinque FA Cup, 10 Community Shield, due Champions League e un Mondiale per Club. Ex calciatore di varie squadre scozzesi, sua terra d’origine, tra cui il Rangers Glasgow, ha legato il suo nome una volta sedutosi in panchina. Lo storico tecnico dei Red Devils, sulla panchina di Old Trafford per 26 anni, aveva concluso la carriera da ... (Lettera43.it)