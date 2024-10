Il concorso per tre cardiologi. Si presentano solo specializzandi (Di martedì 15 ottobre 2024) Trentadue domande di partecipazione, trentadue candidati ammessi, sedici donne e sedici uomini, il più giovane di 27 anni compiuti lo scorso 23 settembre, il più "vecchio" di 37 anni compiuti lo scorso 27 giugno. Tutti ritenuti idonei, ma ai sensi della articolo 1, comma 547 della legge 145/2018, "medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine". Insomma i partecipanti al concorso pubblico bandito dalla Ast 3 di Macerata per tre posti tempo indeterminato, di dirigente medico di cardiologia, sono tutti specializzandi, nessuno è in possesso del diploma di specializzazione specifico. È la fotografia di una situazione particolarmente seria, che rileva ancora una volta la carenza di camici bianchi, in particolare in alcune specialità. Ilrestodelcarlino.it - Il concorso per tre cardiologi. Si presentano solo specializzandi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Trentadue domande di partecipazione, trentadue candidati ammessi, sedici donne e sedici uomini, il più giovane di 27 anni compiuti lo scorso 23 settembre, il più "vecchio" di 37 anni compiuti lo scorso 27 giugno. Tutti ritenuti idonei, ma ai sensi della articolo 1, comma 547 della legge 145/2018, "medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto delo in disciplina equipollente o affine". Insomma i partecipanti alpubblico bandito dalla Ast 3 di Macerata per tre posti tempo indeterminato, di dirigente medico dia, sono tutti, nessuno è in possesso del diploma di specializzazione specifico. È la fotografia di una situazione particolarmente seria, che rileva ancora una volta la carenza di camici bianchi, in particolare in alcune specialità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Continua Sedicicorto : alla Sala San Luigi torna l’appuntamento con "Il Centenario" - la rubrica di Enrico Gaudenzi sul cinema di cento anni fa - Ancora sguardi da tutto il mondo per il Sedicicorto Forlì International Film Festival, in corso in città fino al 13 ottobre, dopo un primo fine settimana ricco di appuntamenti e di pubblico. Alla Sala San Luigi continuano ogni sera (ore 20,45) le proiezioni dei corti della sezione competitiva... (Forlitoday.it)

Provincia - i sedici eletti. Rinnovato il Consiglio : "Ci aspettano due anni di importanti progetti" - Infatti la Provincia è la Casa dei Comuni" spiega il presidente Fabio Braglia che resta in carica fino al 2027. Già nei prossimi giorni convocherò la prima seduta di Consiglio per partire, quanto prima, col lavoro che ci attende su strade, scuole e tutto quello di cui la Provincia si occupa". Giornata importante di voto ieri in Provincia, per il rinnovo del Consiglio dell’ente: in serata è ... (Ilrestodelcarlino.it)

Baby gang in azione - pugni e calci per il marsupio. “Non avevano più di sedici anni” - Per fortuna, la persona che era venuta a cena con me è corsa a darmi man forte e sono fuggiti via”. È questa la testimonianza di una persona, apparsa ieri sui social network, che ha destato profonda preoccupazione in città. Dopo avermi colpito un faccio, uno di loro ha iniziato a prendermi a calci, mentre l’altro ha provato a sfilarmi il marsupio”. (Lanazione.it)