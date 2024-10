Idonei concorso 2020 | vogliamo la call veloce inversa porterebbe in cattedra 900 docenti Vi spieghiamo di cosa si tratta con un Reel

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 non consentirà di coprire tutti i posti vacanti. Per l’anno scolastico in corso, il contingente assunzionale autorizzato ammonta a 45.124 posti. Tuttavia, glidelpossono accedere solo ai posti residui, dopo le assunzioni di altre categorie di. Finora, solo sette regioni hanno fatto ricorso a questo contingente per gli, con un totale di 1.227 immissioni in ruolo, che rappresentano appena il 2,72% del totale dei posti disponibili a livello nazionale. L'articololain900. Vidisicon un