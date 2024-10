HIV, serve approccio multidisciplinare per garantire prevenzione e cura (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso della due giorni a Milano, promossa da “Coalition HIV- l’Italia ferma l’AIDS”, sono state lanciate nuove raccomandazioni “Think Tank HIV 2024: uno sguardo oltre l’infezione da HIV” è l’evento promosso a Milano da “Coalition HIV- l’Italia ferma l’AIDS”, il gruppo formato da clinici, associazioni di pazienti e aziende del farmaco, nato nel 2019 allo scopo di riportare nell’agenda politica i temi connessi a HIV e AIDS, attraverso diversi focus di approfondimento. L’incontro è stato organizzato in partnership con Fondazione The Bridge, Fondazione AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica, SIMIT – Società Italiana di Malattie infettive e Tropicali e SITA – Società Italiana di Terapia Antinfettiva, sviluppato con il contributo incondizionato di Gilead Sciences e supportato da ViiV Healthcare. Puntomagazine.it - HIV, serve approccio multidisciplinare per garantire prevenzione e cura Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso della due giorni a Milano, promossa da “Coalition HIV- l’Italia ferma l’AIDS”, sono state lanciate nuove raccomandazioni “Think Tank HIV 2024: uno sguardo oltre l’infezione da HIV” è l’evento promosso a Milano da “Coalition HIV- l’Italia ferma l’AIDS”, il gruppo formato da clinici, associazioni di pazienti e aziende del farmaco, nato nel 2019 allo scopo di riportare nell’agenda politica i temi connessi a HIV e AIDS, attraverso diversi focus di approfondimento. L’incontro è stato organizzato in partnership con Fondazione The Bridge, Fondazione AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica, SIMIT – Società Italiana di Malattie infettive e Tropicali e SITA – Società Italiana di Terapia Antinfettiva, sviluppato con il contributo incondizionato di Gilead Sciences e supportato da ViiV Healthcare.

