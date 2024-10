Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 14 ottobre, ottava puntata

(Di martedì 15 ottobre 2024) E’ calato il sipario sulladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 14con le ultime. Il racconto della diretta della 8adeldi lunedì 14L’deldi lunedì 14è iniziata con la scelta di Shaila Gatta. La ex velina di Striscia La Notizia è finalmente arrivata ad una decisione mettendo così la parola fine al triangolo amoroso con Lorenzo e Javier. «Mi sono resa conto che Javier è un uomo. A me piace un uomo così da conoscere.