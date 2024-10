Ascoltitv.it - GP Stati Uniti 2024 di Formula 1 in diretta: radiocronaca e come vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 2o ottobre, si corre il Gran Premio degli, nuova prova del mondiale diUno. Gara che inizierà alle ore 21.00 italiane sul circuito delle Americhe di Austin. Sarà possibile seguire la gara sia intv che in– vediamo. GPin tv Le prove, le qualifiche e la gara della1 saranno trasmesse inda Sky che proporrà il tutto sui canali Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con la telecronaca della coppia formata da Carlo Vanzini e Marc Gené. Qualifiche e gara in differita anche su TV8, rispettivamente sabato alle 20.00 e domenica alle 22.30.Per quanto riguarda ladella gara, verrà trasmessa da Rai Radio Uno. Per ascoltarla su questa pagina, è sufficiente cliccare sul pulsante ?? presente nel player in basso.