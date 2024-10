Giorgia Meloni sente Netanyahu (Di martedì 15 ottobre 2024) Giorgia Meloni chiama Benjamin Netanyahu per confermare “l’inaccettabilità” degli attacchi di Israele contro i caschi blu in Libano. La presidente del Consiglio – dichiara Palazzo Chigi in una nota – ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano in cui “ha ribadito l’inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale”. La premier ha inoltre sottolineato “l’assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita”. Aggiornamento ore 1. .com - Giorgia Meloni sente Netanyahu Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024)chiama Benjaminper confermare “l’inaccettabilità” degli attacchi di Israele contro i caschi blu in Libano. La presidente del Consiglio – dichiara Palazzo Chigi in una nota – ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano in cui “ha ribadito l’inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale”. La premier ha inoltre sottolineato “l’assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita”. Aggiornamento ore 1.

