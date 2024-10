Fontana contro Rfi: "Basta guasti, chiederò cronoprogramma dei lavori" (Di martedì 15 ottobre 2024) Un cronoprogramma dettagliato dei lavori. È quello che ha chiesto a Rfi il governatore della regione, Attilio Fontana, dopo la giornata nera di lunedì 14 ottobre quando parte delle ferrovie sono state paralizzate da un non precisato guasto agli impianti nei pressi della stazione di Milano Certosa Milanotoday.it - Fontana contro Rfi: "Basta guasti, chiederò cronoprogramma dei lavori" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Undettagliato dei. È quello che ha chiesto a Rfi il governatore della regione, Attilio, dopo la giornata nera di lunedì 14 ottobre quando parte delle ferrovie sono state paralizzate da un non precisato guasto agli impianti nei pressi della stazione di Milano Certosa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lombardia - Fontana “Pretendo cronoprogramma interventi da Rfi” - Si tratta della stessa cosa che ho ripetuto settimana scorsa, sei mesi fa e cinque anni. (ITALPRESS) xm4/trl/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del polo Unione Zero a Sesto San Giovanni. MILANO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda i ritardi sulla circolazione dei treni in Lombardia, “è una ... (Unlimitednews.it)